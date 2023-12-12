Москва, 12 декабря, 2023, 20:53 — ИА Регнум. В работе устройств «Яндекса» для «умного» дома произошел сбой. Пользователи начали массово жаловаться на проблемы вечером 12 декабря.

Максим Блинов/РИА Новости

«У ряда пользователей возникают трудности с управлением устройствами. Разработчики уже занимаются поиском решения и постараются всё исправить в ближайшее время», — сообщил администратор паблика в VK в комментариях под одним из постов.

В частности, перестали работать лампочки, розетки, чайники, пульты управления и колонки. Сбои наблюдались на протяжении трёх часов, после чего появились сообщения, что всё вернулось в норму. По данным сервиса DownRadar, по состоянию на 20:00 мск больше всего жалоб на сбои зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Минске.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября со сбоями работали сервисы Xiaomi. Причиной оказались проблемы со стороны самой компании. Как напомнили в Роскомнадзоре, в 2021 году Xiaomi локализовала личные данные о российских клиентах и хранит их в стране.