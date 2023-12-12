Москва, 12 декабря, 2023, 20:39 — ИА Регнум. В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодной Научной премии Сбера. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Сбер Ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов и председатель правления Сбербанка Герман Греф

Премия поддерживает российских учёных, ведущих активную деятельность и открывающих новые перспективы развития науки и технологий. Общий призовой фонд премии составляет 60 млн рублей.

В ходе церемонии награждения выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что очень сложно переоценить значение науки. По его словам, сегодня любое государство, любая современная организация стоят на трёх составляющих. Первым он назвал качественное исполнение уже имеющихся технологий, того, что достигнуто. Вторая составляющая — непрерывное совершенствование технологий, доведение их до абсолюта.

«И третье — видение будущего исследователями, которые занимаются постоянным переизобретением того, на чём сегодня базируется основа любой бизнес-модели или существование государства как такового, — сказал Герман Греф. — И эта третья составляющая, самая интересная и важная. Без неё нет будущего. Если нет науки, то не может быть современного образования. Только соединение науки и образования даёт видение и готовит специалистов будущего, — подчеркнул он. — И любое государство, любая компания может говорить о том, что у них есть будущее, только если у них есть мощная интеллектуальная составляющая, которая пытается заглянуть за горизонт», — сказал Греф.

Также Герман Греф заверил, что Сбер будет с каждым годом делать премию всё более престижной, в первую очередь для молодых людей. «Потому что будущее науки лежит на тех ребятах, которые сегодня ещё учатся в вузах или окончили их и только начинают заниматься исследованиями», — заключил он.

Лауреатами стали Алексей Полилов — за фундаментальные исследования в области миниатюризации животных и введение в науку модельных объектов, Валентин Анаников — за открытие явления динамического катализа и исследования механизмов химических реакций и Евгений Тыртышников — за создание новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности.