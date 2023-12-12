Москва, 12 декабря, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Основатель и первый председатель ЛДПР Владимир Жириновский завещал партии 70% своих средств, заявил бывший депутат Госдумы, ранее входивший во фракцию ЛДПР, Василий Власов в интервью, опубликованном 12 декабря МК.RU.

Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости Экс-депутат Госдумы Василий Власов

«Владимир Вольфович оставил после себя партию полностью моторизованную — с точки зрения транспорта. А с точки зрения недвижимости — самую богатую и самую большую. Оставил около 2 млрд рублей», — сказал Власов.

Он добавил, что детям Жириновский оставил 20%, а также 10% — Институту мировых цивилизаций, основанному в 1999 году по инициативе первого председателя ЛДПР.

Власов также сообщил, что планирует обжаловать лишение депутатского мандата, так как считает решение несправедливым. Он планирует подать иск в Верховный суд в январе 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Власова лишили депутатского мандата 1 ноября 2023 года. Большинство депутатов проголосовали за досрочное прекращение его полномочий на основании решения комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах. В тот же день мандата лишили Вадима Белоусова, состоявшего во фракции «Справедливая Россия».

Жириновский умер 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни. В августе 2023 года его внебрачный сын Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании отцовства из-за наследства.