Москва, 12 декабря, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Стали известны имена лауреатов второй ежегодной Научной премии Сбера. Общий призовой фонд премии составляет 60 млн рублей. Торжественная церемония состоялась в Москве, в ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Сбер Ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов и председатель правления Сбербанка Герман Греф

Премия поддерживает работающих в России учёных, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий.

В номинации «Науки о жизни» лауреатом стал Алексей Полилов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Премия присуждена за фундаментальные исследования в области миниатюризации животных и введение в науку модельных объектов, открывающих новые перспективы в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте.

В номинации «Физический мир» победил Валентин Анаников, академик РАН, доктор химических наук, заведующий лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. Премия присуждена за открытие явления динамического катализа и исследования механизмов химических реакций, позволяющие создавать универсальные каталитические системы, ускорять разработку и запуск нового поколения эффективных и экологичных химических технологий.

В номинации «Цифровая вселенная» лауреатом выбран Евгений Тыртышников, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН. Премия ему присуждена за создание новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности, что открывает широкие возможности ускорения вычислений в естественных науках, машинном обучении и других областях.

Для участия во втором сезоне ежегодной Научной премии Сбера были номинированы 92 учёных. Соискателей выдвигали образовательные, научно-исследовательские организации, технологические компании и институты развития. Все заявки прошли независимую экспертизу, на основе которой учёные советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, а также сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.