Хельсинки, 12 декабря, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 12 декабря заявил, что планируется вновь открыть два закрытых ранее пограничных пункта пропуска на границе с Россией до 14 января. Речь идёт о КПП «Ваалимаа» и «Ниирала».

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

«Ваалимаа» и «Ниирала» будут открыты для движения в четверг. Правительство снова закроет восточную границу, если миграция там продолжится», — уточнило финское МВД.

Границы финской русофобии

Всё началось с заявления главы ведомства Мари Рантанен об ограничении движения через пограничные КПП якобы из-за увеличения числа нелегальных мигрантов. Ей вторила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, заявившая о закрытии въезда в Финляндию автомобилям с российскими номерами. Замкомандующего пограничной службой страны Юкка Луккари заявил о запрете на пересечение границы на велосипедах. На следующий день после его слов закрыли четыре пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля до 18 февраля 2024 года. При этом более восьми тысяч финнов выступили против закрытия границы с Россией, подписав соответствующую петицию, в преамбуле которой указано, что соответствующее решение властей нарушает права человека. Несмотря на это, позднее временно закрыли пятый по счёту КПП «Вартиус» по соседству с международным автомобильным пунктом пропуска «Люття» в Карелии якобы из-за большой загруженности.

Границы русского дружелюбия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вряд ли удастся повлиять на ситуацию с закрытием КПП, о чём Россия глубоко сожалеет. Представитель Кремля напомнил о давних, очень добрых, прагматичных отношениях двух стран, основанных на взаимоуважении, и отметил, что отсутствие диалога с Хельсинки их возобновлению совершенно не способствует. В свою очередь, МИД России заявил протест: 20 ноября в ведомстве провели беседу с послом Финляндии в России Антти Хелантереем. При этом российские дипломаты выразили готовность к совместной с Финляндией работе по сложившейся на границе ситуации.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала попытки Финляндии переложить ответственность за неё на Россию неуклюжими оправданиями. Как указала дипломат, финские власти стремятся уйти от возобновления взаимодействия пограничных служб, прерванного по её вине и которое было неотъемлемой частью двустороннего сотрудничества по обеспечению функционирования совместных границ.

Позднее эксперт по вопросам туризма, гендиректор туристического агентства Николай Мельник рассказал в беседе с ИА Регнум, как россиянам попасть в Финляндию после закрытия границы. Он отметил, что финские пограничники могут не пропустить россиян, даже если те попытаются попасть туда через третьи страны, поэтому следует иметь в виду, что скоро для граждан России «может прикрыться вся Скандинавия». Мельник напомнил, что раньше можно было доехать до Норвегии и оттуда попасть в Финляндию или совершить перелёт до Стамбула, откуда можно отправиться в любую европейскую страну.

В свою очередь, Финны, живущие в России, столкнулись со сложностями из-за закрытия границы. Финский предприниматель Ян Хави, проживающий с семьёй в Санкт-Петербурге, рассказал, что оказался перед сложным выбором, утратив возможность работы по будням в Финляндии и отдыха по выходным в России. Не смог Хави и добраться до Финляндии через Эстонию с помощью автомобильного парома. Как объяснил предприниматель, на эстонской границе также не пропускают автомобили с российскими номерами.

Границы здравомыслия

Финляндия 30 ноября расторгла соглашение о приграничном сотрудничестве с Россией, решение вступит в силу 24 января 2024 года. Соглашение заключили в Хельсинки в апреле 2012 года, и, согласно документу, любая из сторон может денонсировать его, направив уведомление по дипломатическим каналам.