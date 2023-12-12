Варшава, 12 декабря, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Депутат сейма Польши от правой партии «Конфедерация свободы и независимости» Гжегож Браун потушил установленные в здании парламента ханукальные свечи, сообщила 12 декабря Gazeta Wyborcza.

Кадр из видео

Ханукальную менору установили напротив рождественской елки. По информации журналистов, Браун таким образом решил прервать празднование Хануки в сейме. После его выходки охрана решила эвакуировать всех из здания.

Спикер польского парламента Шимон Холовня раскритиковал поступок коллеги и отстранил Брауна от заседания. Он добавил, что подаст заявление в прокуратуру. Глава парламента считает, что действия Брауна попадают под статью о нарушении религиозного обряда.

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«Это грубость, агрессия и глупость. Ничего подобного здесь не происходило уже давно. И это никогда больше не повторится», — сказал Холовня журналистам.

Ханука — иудейский праздник, посвященный памяти об очищении Иерусалимского храма после осквернения захватчиками. В 2023 году его отмечают с 7 по 15 декабря.

Президент США Джо Байден 11 ноября провёл приём в Белом доме по случаю Хануки. Во время церемонии он пообещал поставлять оружие Израилю до тех пор, пока он не избавится от палестинского движения ХАМАС.