Красногорск, 12 декабря, 2023, 19:50 — ИА Регнум. В подмосковной Ивантеевке вспыхнул мощный пожар на склад на территории хлопкопрядильной фабрики, сообщили 12 декабря в пресс-службе МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Огонь охватил 2 800 квадратных метров помещения, обрушилась кровля», — говорится в сообщении.

Крупный пожар вспыхнул в городе Ивантеевке (городской округ Пушкинский). Склад, как уточняется, находился на территории Фабрики им. Лукина. На место выехали около 60 пожарных и 24 единицы спецтехники.

Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 декабря в центре Москвы на кровле трёхэтажного здания загорелись деревянные конструкции. Площадь пожара составила около 5 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал. Причину пожара не называли.

В МЧС 12 декабря сообщили о пожаре в ангаре с зерном в Челябинской области. Пожар распространился на площадь 1000 квадратных метров.