Москва, 12 декабря, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Презентация обновленного приложения сети АЗС «Роснефть» и программы лояльности «Семейная команда состоялась в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в ходе международной выставки-форума «Россия».

Пресс-служба НК «Роснефть» АЗС «Роснефть» представила обновленное мобильное приложение

Мобильное приложение «АЗС Роснефть» дает возможность пользователям стать участникомбонусной программы «Семейная команда», копить бонусные баллы в сети АЗС «Роснефть» и у ее партнеров.

Кроме того, в мобильное приложение интегрирована карта с расположением АЗС «Роснефти». Так, пользователи могут быстро найти ближайшую заправку, узнать о стоимости топлива и наличии дополнительных услуг. Также приложение позволяет вести статистику расходов на автомобиль.

Пресс-служба НК «Роснефть» АЗС «Роснефть» представила обновленное мобильное приложение

Владельцы карт лояльности могут участвовать в мероприятиях и кампаниях «Роснефти». Одна из них под названием «Ралли-марафон Роснефть Пульсар» проводилась с октября по декабрь в нескольких регионах России. Для участия нужно было заправить свой автомобиль фирменным топливом «Пульсар», а также быть участником программы «Семейная команда». Еженедельно призеры получали от компании бонусы.

При этом каждые три недели происходил розыгрыш одного автомобиля Lada Vesta Cross нового поколения. Вручение главных призов победителям акции состоится в павильоне «Роснефти» 14 декабря.

Пресс-служба НК «Роснефть» АЗС «Роснефть» представила обновленное мобильное приложение

«Роснефть» активно развивает ассортимент своей розничной сети, которая отличается высоким качеством топлива, многоступенчатой системой контроля, широким нетопливным предложением и уровнем сервиса. Компания вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса.

Пресс-служба НК «Роснефть» АЗС «Роснефть» представила обновленное мобильное приложение

Презентация обновлённого мобильного приложения сети АЗС «Роснефть» прошла в рамках тематических дней «Сделано из нефти», которые продлятся на экспозиции до 13 декабря включительно. В этот период гостей павильона ждет демонстрация розничных продуктов «Роснефти», интеллектуальные игры и викторины, посвященные деятельности компании и ее автозаправочному бизнесу.