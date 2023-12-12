Анкара, 12 декабря, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Во время выступления в турецком парламенте у депутата Партии справедливости и развития (ПСР) Хасана Битмеза случился инфаркт. Он критиковал Израиль за преступления в секторе Газа. Об этом написало турецкое издание Medyascope. tv.

Импульсивно выступая с критикой в адрес Тель-Авива, депутат в какой-то момент замолчал. Неожиданно политик упал из-за стойки трибуны и ударился головой о лестницу.

«Член партии Саадет Коджаэли Хасан Битмез почувствовал себя плохо, находясь на трибуне в Великом национальном собрании Турции. В рядах ПСР раздавались голоса: «Вот как происходит гнев Божий», — сообщил журналист издания.

На помощь Битмезу бросились депутаты-врачи, делая массаж сердца, после его госпитализировали. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что парламентарий находится в критическом состоянии.

В больнице его поместили в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственного кровообращения.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля при попытке захвата храма УПЦ в Киевской области внезапно умер один из участников атаки. Инцидент произошёл в селе Липовец в Киевской области. Уточняется, что человеку стало плохо, когда он напал на священника.