Москва, 12 декабря, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Россия пригласила всех лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге и теперь ожидает их реакции. Об этом заявил 12 декабря заместитель главы министерства иностранных дел Михаил Галузин, комментируя возможность участия во встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы ждём реакции на эти приглашения», — заявил дипломат на приёме в День памяти первого президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября Пашинян назвал Россию дружественной Армении страной, с которой необходимо выстраивать отношения на взаимном уважении. По словам армянского премьера, есть вопросы, которые нужно решать, но взаимодействие с российской стороной должно происходить с учётом обоюдного уважения интересов, суверенитета и независимости. После этого Пашинян выразил надежду на возможность обсуждения «в скором времени» ряда вопросов на высшем уровне.

При этом в ноябре Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ, который прошёл 23 ноября в Минске. Он объяснил это тем, что организация якобы отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. В то же время премьер подчеркнул, что Армения не планирует выходить из ОДКБ.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ближайших планах главы государства Владимира Путина нет переговоров с Пашиняном, но напомнил о предстоящих в конце декабря традиционных предновогодних мероприятиях с главами государств СНГ в Петербурге. Как отметил представитель Кремля, они вполне могут пообщаться раньше, если сочтут это необходимым.