Париж, 12 декабря, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Французского писателя, публициста и редактора Фредерика Бегбедера задержали во Франции после жалобы о сексуальном насилии, сообщило 12 декабря France Info.

CLEMENS BILAN Кредит: EPA/TASS Французский писатель, публицист Фредерик Бегбедер

Писателя, известного по книгам «99 франков» и «Любовь живет три года», взяли под стражу в рамках расследования дела об изнасиловании. Утром 12 декабря 58-летнего Бегбедера вызвали в полицейский участок города По, а после задержали.

По данным источника французского телеканала, близкого к расследованию, летом молодая женщина подала на писателя жалобу о сексуальном насилии. Она утверждала, что её с публицистом связывали сексуальные отношения. Причём первая их связь прошла по обоюдному согласию, а вот вторая — без согласия в ту же ночь. Всё это случилось в гостиничном номере.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 12 декабря, полицейские комиссариата города По задержали Фредерика Бегбедера. Прокурор Родольф Жарри уточнил, что писателя допрашивают в рамках предварительного расследования и это дело не связано с наркотиками.

Фредерик Бегбедер родился 21 сентября 1965 года в Нейи-сюр-Сен. Получил образование в Париже. В 1990 году в возрасте 25 лет Бербедер опубликовал свой первый роман под названием «Мемуары беспокойного молодого человека». Широкую известность писателю принесли книги «Любовь живет три года», «Романтический эгоист» и «99 франков». В 2009 году он получил литературную премию «Ренодо» за книгу «Французский роман».

В феврале 2008 года Бегбедера с наркотиками задержала полиция. После допроса его отпустили, однако тогда он некоторое время находился под надзором полиции.