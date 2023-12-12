Киев, 12 декабря, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ему удалось снять угрозу вступления в Евросоюз со стороны Венгрии. Об этом он заявил 12 декабря в эфире всеукраинского телемарафона.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Министр рассказал о встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто, на которой они обсудили позицию Будапешта.

«Вчера по результатам моего разговора с министром иностранных дел Венгрии однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята», — сказал Кулеба.

По его словам, Киев якобы получил первый неофициальный сигнал от венгерской стороны, что для Украины появилось окно возможностей. Кулеба выразил мнение, что окончательное решение по этому вопросу будет известно в последний момент.

Сийярто 11 декабря, комментируя встречу с Кулебой, сообщил, что рассказал коллеге о неготовности решения Еврокомиссии о переговорах с Украиной по началу переговоров о вхождении в состав ЕС. Венгерский министр добавил, что для Будапешта вопрос о принятии Украины в Евросоюз не тактический, а исторический. Сийярто также напомнил о нарушении прав венгров, живущих в Закарпатье.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 декабря сообщила, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС обсудят на саммите союза, который состоится 14–15 декабря. Она подчеркнула, что страна сможет присоединиться к Евросоюзу только после выполнения всех необходимых условий.