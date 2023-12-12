Буэнос-Айрес, 12 декабря, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В Аргентине задержали злоумышленника, бросившего бутылку в избранного президента Хавьера Милея. Им оказался 51-летний Гастон Ариэль Мерканзини. Об этом сообщил телеканал TN.

Кадр из видео

«Задержан Гастон Мерканзини, кинувший бутылку в Хавьера Милея, когда он направлялся в президентский дворец Casa Rosada», — уточнило СМИ.

По информации телеканала, его задержали на пересечении улиц Азопардо и Гарай, около Crónica TV. Полиция посадила его в автомобиль и отвезла в отделение. Ордер на задержание Мерканзини выдал судья Ариэль Лихо.

Уточняется, что мужчина уже становился объектом внимания полиции. В июле 2023 года его задержали за разбитые железным прутом стёкла в чужой машине.

Как сообщало 10 декабря ИА Регнум, во время проезда в кабриолете президента Аргентины Милея мужчина бросил в его голову бутылку. Хулиган не смог попасть в главу государства, посудина попала в сотрудника президентской службы федеральной полиции заместителя комиссара Гильермо Арментано, травмировав его.

По результатам прошедших 19 ноября выборов Милей получил голоса 55,91% избирателей. Его соперник — Серхио Масса — 44,08% голосов. Данные опубликовала Национальная избирательная палата, согласно обработанным 88% бюллетеней.

Программа Милея предусматривает долларизацию экономики и приватизацию, включая сферы здравоохранения и образования. Нынешний президент выступал против сотрудничества с такими крупными странами как Россия, Китай, Бразилия, но высказывался в поддержку связей с США и Израилем. Милей также выражал протест против вступления в объединение БРИКС.