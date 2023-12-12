Оттава, 12 декабря, 2023, 18:27 — ИА Регнум. США и Канада 12 декабря включили в санкционные списки 53 физических лица и порядка 200 компаний. Соответствующие документы опубликовали на сайте американского Минфина и канадского МИД.

Под канадские санкции попали участвовавшие в выборах в новых регионах России, в частности в Херсонской области. Так, под санкции попал член фракции «Единая Россия» в Херсонской областной думе Тамерлан Цаликов. В общей сложности Канада ввела антироссийские санкции против ещё 30 физических лиц.

Помимо этого, Минфин США расширил санкции против более чем 200 компаний и 23 физических лиц.

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