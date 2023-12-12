Донецк, 12 декабря, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Суд признал виновным в расстреле мирных жителей Мариуполя военнослужащего 2-й батареи реактивного артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Дмитрия Шалара. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Об этом сообщил Следственный комитет.

«Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве двух лиц, совершённом организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти (часть 1 статья 356, пункты. «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ)», — опубликовал СК решение суда.

В марте 2022 года Шалар находился на боевой позиции в Мариуполе на улице Карпинского. В какой-то момент он с сослуживцами заметили передвигавшиеся микроавтобус и легковушку, на зеркалах которых были белые ленты. Украинские военнослужащие посчитали, что там находятся пророссийски настроенные люди.

«Действуя согласно преступному плану по насильственному удержанию власти на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР, выполняя приказ, Шалар открыл с сослуживцами по ним огонь из автоматов», — уточнили в ведомстве.

От полученных ранений на месте скончались находившиеся в автомобилях четыре человека. Морпех во время допроса признал свою вину. Он пояснил, что в автомобилях находились люди в гражданской одежде. В тот момент он понимал, что убивает мирных жителей.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в ДНР приговорили к 30 годам сапёра ВСУ Олега Завалецкого за убийство шестерых человек в Мариуполе. Его признали виновным в применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте, а также в жестоком обращении с мирными жителями и убийстве двух и более лиц, совершённом группой по мотивам политической и идеологической ненависти.

В марте 2022 года в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища он расстрелял двух человек. После этого у детского сада № 113 Завалецкий увидел не участвовавшего в вооружённом конфликте мужчину. После полученного приказа он выстрелил в голову мужчины из пистолета, после чего тот скончался.

10 ноября 30 лет колонии дали участвовавшему в расстреле шести мирных жителей Мариуполя фельдшеру ВСУ. Верховный суд ДНР вынес наказание Виталию Матвиенко, участвовавшему в расстреле, установив, что 37-летний военнослужащий 29 марта 2022 года вместе с сослуживцами получил приказ командира расстрелять из автомата легковой автомобиль. В тот момент там находилась семья.