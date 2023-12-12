Москва, 12 декабря, 2023, 18:39 — ИА Регнум. На Украине такие объекты инфраструктуры, как мосты и метро, всегда испытывали проблемы с финансированием, но после прихода к власти «евроинтеграторов» ситуация ухудшилась ещё больше — теперь разворовывается вообще всё. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 декабря заявил политолог Владимир Корнилов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что после подтопления нескольких станций киевского метро следующее ЧП случится с мостом Патона.

«Ситуация в Киеве показательна тем, что это столица. Многое, конечно, списывают на военные действия: мол, как в таких условиях можно что-то ремонтировать и обновлять. Но дело в том, что это продолжается уже десять лет. Последнюю станцию киевского метро торжественно открыл Янукович в ноябре 2013 года, недели за две-три до начала Майдана. Причём планов было много. Конечно, Киев — это не Москва, где за это время 75 станций открыли, но всё-таки это тоже европейская столица, и там были планы на 2014, 2015 годы и так далее. Но ничего. Как говорится, конь не валялся. Мосты устают, метро разваливается», — сказал Корнилов.

Как подчеркнул политолог, если до Евромайдана ничего не строилось, то теперь закрывается даже то, что уже было открыто. Ничего не ремонтировалось, и деньги никуда не вкладывались.

«Подчеркиваю — так было и до начала специальной военной операции. Тот же мост Патона всегда испытывал проблемы, но до прихода «европейской» власти его хотя бы чуть-чуть ремонтировали. А сейчас и этого нет. Да что там мост Патона! У них там есть долгострой — мост через Днепр. Его спроектировали в 1960–1970 годы. И строят все годы украинской независимости и не могут достроить. Так что не стоит удивляться тому, что в Киеве долгое время не верили, что будет построен Крымский мост. Они ведь видели, как строятся мосты через Днепр», — констатировал эксперт.

По его словам, на Украине практически остановилось финансирование ремонта и строительства инфраструктурных объектов. Всё разворовывается ещё на стадии проектирования.

«То есть всё, что было запланировано выделить на те же станции метро, просто украли. Никто ничего не строил. Десять лет назад пришли евроинтеграторы, которые вообще не понимают, зачем что-то вкладывать, если можно украсть. Каждый доллар, вложенный в какие-то проекты и не осевший в их кармане, они считают личным оскорблением», — подытожил Корнилов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат Рады Кучеренко высмеял объяснения киевских властей по поводу затопления метро и предсказал обрушение моста Патона в столице Украины.

До этого украинские СМИ сообщили о затоплении станции киевского метро «Олимпийская». Кроме того, началось затопление территории около станции «Черниговская», распложенной в другом районе города.

Также есть информация о закрытии нескольких станций метро из-за разгерметизации. На одной из веток перекрыто движение поездов. Некоторые специалисты говорят, что после подтопления сместился грунт, а это угрожает устойчивости туннелей, есть вероятность их обвала.