Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Хавбек футбольного клуба Российской Премьер-Лиги «Ростов» Алексей Ионов покинул команду, стороны расторгли контракт игрока по обоюдному согласию. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служа ростовской команды.

Владимир Астапкович /РИА Новости Футболист Алексей Ионов

«Алексей Ионов покинул «Ростов». Контракт между клубом и игроком был расторгнут по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 34-летний футболист провёл в составе «Ростова» в общей сложности 104 матча.

В сезоне 2023/2024 Ионов сыграл за ростовский клуб в 14 матчах РПЛ и отличился в них одним голевым пасом. Он также провёл три встречи в составе команды в Кубке России.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря агент российского полузащитника итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал, что его подопечный в январе может перейти в другую команду. По его словам, вероятнее всего, это будет другой клуб из Европы.

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 9 декабря сыграл вничью с командой «Ростов» в матче 18-го тура РПЛ. Игра проходила на поле «Ахмат-Арены» в Грозном и закончилась с ничейным счётом 0:0.