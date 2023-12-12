Москва, 12 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Предложение Чехии странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов вызовет соответствующую ответную реакцию, сообщила 12 декабря официальный представитель МИД Росси Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Если в ЕС будут приняты предложения чешских властей <…>, это вызовет лишь наше сожаление, но при этом и соответствующую реакцию», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее, 11 декабря, Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов внутри ЕС. Как пояснил глава МИД Чехии Ян Липавский, речь идёт об ограничениях на поездки по зоне Шенгенского соглашения для российских дипломатов и членов их семей. Эту инициативу выдвинули в рамках переговоров по 12-му пакету санкций ЕС против России.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение введения ограничений для передвижения дипломатов в ЕС является очевидной антироссийской глупостью.