Киев, 12 декабря, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В результате мощной хакерской атаки частично разрушилась инфраструктура телекоммуникационной компании «Киевстар». Об этом украинским СМИ заявил генеральный директор Александр Комаров.

Известия/ Анна Селина

«Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании. Частично разрушена IT-инфраструктура. Мы ещё находимся в проработке вопроса, сколько займёт восстановление», — рассказал Комаров.

По его мнению, хакеры преследовали цель разрушить сеть. При этом он не смог назвать сроки её восстановления.

Как сообщало 12 декабря ИА Регнум, украинские пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе оператора связи «Киевстар». Абоненты не смогли воспользоваться ни мобильной связью, ни интернетом. Не получилось зайти и на сайт компании.

После этого в «Киевстар» прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что одна из крупнейших украинских мобильных компаний сталажертвой мощной хакерской атаки. Это привело к сбоям, в результате которых пользователям пока недоступны услуги.

Вслед за «Киевстар» ещё один украинский оператор связи сообщил о сбоях в работе. Мобильное приложение и сайт перестали работать и у Vodafone. Его клиенты начали жаловаться на пропажу бонусов, а также на списание денежных средств при пополнении баланса, при этом деньги на счёт так и не поступили.

В Vodafone заявили, что из-за роста активности на фоне проблем у «Киевстар» их сеть не выдержала. Вместе с этим, отметили в организации, увеличилось количество подключений других операторов к Vodafone через национальный роуминг.