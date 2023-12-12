Брюссель, 12 декабря, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Европейский союз разработал схему для эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных активов России, которые ЕС намерен передать Украине, сообщило 12 декабря агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«После вычета расходов и национальных налогов прибыль будет чётко определена и учтена в соответствии с требованиями к уставному капиталу и управлению рисками», — говорится в документе Еврокомиссии.

В свою очередь это позволит перевести средства в бюджет ЕС и в пользу Украины.

В документе прописали шаги, которые должны будут предпринять центральные депозитарии, владеющие замороженными российскими активами. В частности, второй шаг предусматривает перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы.

Евросоюз, страны G7 и Австралия заморозили около 260 млрд евро активов Центрального банка России в виде ценных бумаг и денежных средств. Основываясь на текущих предположениях о процентных ставках, в ЕС оценили, что налогооблагаемые доходы могут достичь 15 млрд евро в следующие четыре года.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 12 декабря, газета The Financial Times написала, что Еврокомиссия готова собрать до 15 млрд евро и передать их Украине, используя доходы от заблокированных активов Центробанка. Так, в ЕК подсчитали, что прибыль от размещения замороженных средств составляет примерно 3 млрд евро в год. При этом к 2027 году должно накопиться порядка 15 млрд евро.

В России неоднократно заявляли, что Запад незаконно арестовал её активы. В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны, которые посягнули на российские активы, обязаны немедленно разморозить эти средства.

Президент Владимир Путин подписал 9 ноября указ о мерах по обмену замороженных активов россиян. Документ предлагает механизм продажи зарубежных активов россиян иностранцам с заблокированными в России счетами.