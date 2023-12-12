Вена, 12 декабря, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе в текущей обстановке. По его словам на парламентской сессии 12 декабря, Киев не должен пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Нехаммер ответил депутатам, что Австрия не согласится на переговоры о вступлении в нынешних условиях. Не должно быть фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении», — говорится в протоколе заседания.

Как отметил канцлер, Украине и Молдавии вместо персональных привилегий стоит предложить перспективу вступления в ЕС в знак солидарности, без ускоренной процедуры вхождения.

Решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС могут принять на этой неделе. Также Грузия может получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, заявку на вступление в ЕС глава киевского режима Владимир Зеленский подал ещё в феврале 2022 года. Поскольку Франция в тот момент председательствовала в Совете ЕС, документ направили президенту страны Эммануэлю Макрону, главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Урсуле фон дер Ляйен. Украине для начала переговоров о членстве рекомендовали реформировать правовые нормы в отношении антикоррупционного законодательства и деолигархизации, а также защитить права нацменьшинств.

В беседе с ИА Регнум политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарёв заявил, что предпосылок для реального вступления Украины в ЕС нет и дело не только в ведущихся боевых действиях, сколько в том, что страна не соответствует чётким критериям, предъявляемым пожелавшим вступить в союз государствам.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 декабря рассказал о переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которых заявил, что ЕК до сих пор не подготовила решение о переговорах по вопросу вхождения в ЕС. Сийярто напомнил, что некоторые решения по Украине уже приводили к неуправляемым проблемам, и привёл в качестве примера последствия транзита украинского зерна через страны ЕС, из-за которого понесли убытки европейские фермеры.

После этого в Киеве заявили о риске оказаться на грани выживания без помощи ЕС. В частности, Украине будет очень плохо без помощи в размере 50 млрд евро, заявила вице-премьер страны по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. По её словам, если ЕС не согласует выделение такой помощи, он примет промежуточное решение, что и поставит Украину «на грань выживания» с нулевой (финансовой) предсказуемостью на год.

В случае, если Венгрия на саммите лидеров ЕС 14–15 декабря заблокирует начало переговоров о вступлении, обсуждение перенесут на март 2024 года. Вместе с этим из-за позиции Будапешта под вопросом оказалось решение направить Киеву финансовую помощь в размере €50 млрд, которое также планировали принять на саммите.