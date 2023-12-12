По, Франция, 12 декабря, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Полицейские комиссариата города По задержали французского писателя Фредерика Бегбедера. Об этом 12 декабря сообщила радиостанция France Bleu.

РИА Новости/ Владимир Трефилов Французский писатель Фредерик Бегбедер

По данным журналистов, 58-летнего писателя вызвали на допрос, после чего задержали.

Как заявил региональный прокурор Родольф Жарри, писателя допрашивают в рамках предварительного расследования и это дело не связано с наркотиками. При этом прокурор отметил, что органы юстиции пока не готовы предоставить дополнительную информацию по этому делу.

Бегбедер — французский прозаик, публицист, литературный критик и актёр. В числе его самых известных книг — «Любовь живет три года», «Романтический эгоист» и «99 франков». В 2009 году он получил премию «Ренодо», которая считается одной из наиболее важных французских литературных наград, за книгу «Французский роман».

В феврале 2008 года французские полицейские задерживали Бегбедера с наркотиками. Писателя отпустили после допроса, и он некоторое время находился под надзором полиции.