Москва, 12 декабря, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы продлил на два месяца арест обвиняемому в мошенничестве блогеру Аязу Шабутдинову. Об этом стало известно вечером 12 декабря.

Сергей Фадеичев/ТАСС Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов

«Продлить меру пресечения Шабутдинову Аязу Рифатовичу до 16 февраля», — огласила решение судья, тем самым удовлетворив ходатайство следствия.

Сторона защиты блогера просила суд выпустить его из СИЗО под залог в 50 млн рублей, пропорционально увеличивая сумму с каждым новым заседанием, но судья приняла сторону обвинения. Перед этим, в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста, Шабутдинову предъявили 15 обвинений в мошенничестве. Как заявил следователь, на проверке находятся ещё 25 заявлений.

Как сообщало ИА Регнум, Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в мошенничестве. По данным МВД, он и его сообщники обещали научить, как открыть прибыльный бизнес. Прокуратура изначально предъявила ему обвинения в восьми преступлениях: поверившие блогеру люди заключали договоры на суммы от 100 тыс. до 1,9 млн рублей. 4 ноября блогера арестовали.

Сам Шабутдинов назвал арест недоразумением и «нездоровым сигналом» для российского бизнеса. По его словам, он не согласен с обвинением, так как принадлежащий ему «Like Центр» имеет лицензию Минобразования и аккредитацию Минцифры.