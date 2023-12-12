Москва, 12 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. На территории России в течение 2023 года предотвратили 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов, заявил 12 декабря директор ФСБ Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего на территории России скоординированными действиями предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов на объектах критически важной инфраструктуры, а также в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — сказал Бортников.

Он заявил, что в течение года на территории России пресекли деятельность более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия. Удалось ликвидировать 146 нелегальных мастерских по модернизации оружия.

Также на заседании НАК сообщалось, что в течение года российские силовики пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек. Российские спецслужбы заблокировали счета более четырёх тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооружённых формирований. Речь идёт о сумме свыше 110 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, НАК, подводя итоги 2023 года, сообщил, что украинские спецслужбы вербуют для подрывов и поджогов на территории России представителей маргинальных слоёв населения. Российские спецслужбы выявили ряд фактов участия подростков в террористическом движении «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ФСБ 11 декабря сообщила о выявленной в Крыму обширной агентурной сети спецслужб Украины. За год на территории региона сотрудники ФСБ пресекли 14 терактов и диверсий, изъяли 37 самодельных взрывных устройств и 200 кг взрывчатки.