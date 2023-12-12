В России за год предотвратили 228 террористических преступлений
НАК: в России за год предотвратили 228 террористических преступлений
Москва, 12 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. На территории России в течение 2023 года предотвратили 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов, заявил 12 декабря директор ФСБ Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета.
«Всего на территории России скоординированными действиями предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов на объектах критически важной инфраструктуры, а также в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — сказал Бортников.
Он заявил, что в течение года на территории России пресекли деятельность более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия. Удалось ликвидировать 146 нелегальных мастерских по модернизации оружия.
Также на заседании НАК сообщалось, что в течение года российские силовики пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек. Российские спецслужбы заблокировали счета более четырёх тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооружённых формирований. Речь идёт о сумме свыше 110 млн рублей.
Как передавало ИА Регнум, НАК, подводя итоги 2023 года, сообщил, что украинские спецслужбы вербуют для подрывов и поджогов на территории России представителей маргинальных слоёв населения. Российские спецслужбы выявили ряд фактов участия подростков в террористическом движении «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
ФСБ 11 декабря сообщила о выявленной в Крыму обширной агентурной сети спецслужб Украины. За год на территории региона сотрудники ФСБ пресекли 14 терактов и диверсий, изъяли 37 самодельных взрывных устройств и 200 кг взрывчатки.