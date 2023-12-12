Иваново, 12 декабря, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Двое из пяти детей, провалившихся в яму с кипятком в городе Юже в Ивановской области, находятся состоянии средней тяжести. Об этом 12 декабря сообщили специалисты федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России.

Администрация Южского муниципального района

«Состояние двоих детей оценивается как среднетяжёлое, двоих ― удовлетворительное», ― уточнили медики.

Пятый пострадавший получил амбулаторную помощь, его отпустили домой.

Врачи ФЦМК провели телемедицинскую консультацию со своими ивановскими коллегами, в ходе которой обсудили тактику дальнейшего лечения пострадавших. В ней приняли участие специалисты Российской детской клинической больницы, НМИЦ хирургии имени Вишневского, Приволжского исследовательского медицинского университета.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря в городе Юже провалился тротуар рядом с теплотрассой на улице Пушкина, в результате пострадали пятеро школьников. Дети упали в яму с кипятком, в результате получили сильные ожоги. Их доставили в больницу.

Аварийный участок огородили, специалисты приступили к ремонтным работам по устранению аварии и восстановлению теплоснабжения.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. После ЧП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Мужчина, ставший свидетелем инцидента, рассказал, что в этом месте довольно часто случаются прорывы теплосети.