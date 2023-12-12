Брюссель, 12 декабря, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Европейские футбольные клубы могут наказать за трансферную работу с российскими командами. В списке 28 таких клубов, сообщило издание Follow the Money.

Известия/Дмитрий Коротаев

Среди них — «Лион» и «Ницца» из Франции, «Реал Сосьедад» из Испании, «Торино» и «Удинезе» из Италии и ПСВ и НЕК из Нидерландов.

Сообщается, что в общей сложности клубы провели 17 трансферов за деньги, в 10 из которых участвовали российские клубы, находящиеся под санкциями ЕС. Каждая из команд перевела более €100 тыс. партнёрам из Российской премьер-лиги.

Издание отметило, что с начала проведения спецоперации совершили 99 трансферных сделок с футболистами из российских клубов на общую сумму в €300 млн. Большая часть сделок произошла с командами из ЕС — 38 клубов осуществили 45 трансферов.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре этого года совет Международной федерации футбола (ФИФА) осудил проведение специальной военной операции. В пресс-службе заявили о продлении санкций в отношении России до момента завершения украинского конфликта. В силе остаётся решение об отстранении команд и клубов из России от участия в турнирах под эгидой федерации.

28 февраля 2022 года приняли решение об ограничении допуска футболистов из России к участию в турнирах ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).