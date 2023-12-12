Москва, 12 декабря, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову предъявили 15 обвинений в мошенничестве, ещё 25 заявлений проверяются, заявил следователь во время рассмотрения ходатайства о продлении ареста в Таганском суде Москвы 12 декабря.

Сергей Фадеичев/ТАСС Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов

«Шабутдинову предъявлены обвинения по 15 уголовным делам по статье о мошенничестве по заявлениям потерпевших», — заявил он в зале суда.

Как сообщало ИА Регнум, Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По данным МВД, он и его сообщники обещали научить открывать прибыльные бизнесы. Спустя день прокуратура сообщила о предъявлении блогеру обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве. Так, поверившие ему граждане заключали договоры на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн. В 2023 году доход Шабутдинова составил таким образом 300 млн рублей. В тот же день блогера арестовали.

Позднее сам Шабутдинов назвал свой арест недоразумением и «нездоровым сигналом» для российского бизнеса. По словам блогера, он не согласен с обвинением, так как принадлежащий ему «Like Центр» является образовательной компанией с лицензией Минобразования и аккредитацией Минцифры. В то же время одна из его учениц, Наталья Калистрова рассказала, что участникам бизнес-курсов Шабутдинова подсыпали «зелёные таблетки» в напитки. По её словам, во время курсов участники также занимались медитацией и слушали музыку, «находясь в состоянии эйфории».