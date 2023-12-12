Сеул, 12 декабря, 2023, 16:40 — ИА Регнум. В Южной Корее активисты из Ассоциации фермеров, занятых разведением мясных пород собак, заявили, что введение запрета на собачье мясо станет злоупотреблением властью. Об этом 12 декабря сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Global Look Press/Luis Santana/ZUMAPRESS.com

Ассоциация провела акцию протеста перед зданием парламента в Сеуле и призвала приостановить действие законопроекта о запрете на употребление собачьего мяса.

«Употреблять в пищу собак или нет — это вопрос права народа на выбор в отношении еды», — пояснили в ассоциации.

Там сочли односторонний запрет на мясо собак, без проведения опросов общественного мнения, злоупотреблением властью со стороны правительства и законодательной ветви.

Активисты также считают, что введению соответствующего закона должна предшествовать государственная поддержка занятых в отрасли фермеров и рестораторов. Они также хотят увеличить переходный период до 10 лет.

Правительство Южной Кореи решило добиться принятия до конца года закона о запрете на употребление в пищу собак. Цель состоит в том, чтобы запретить разведение, убой, распространение и продажу мясных пород собак. Документ предусматривает переходный период в три года.

Как сообщало в ноябре ИА Регнум, власти Южной Кореи с 2027 года введут запрет на торговлю мясом собак. Ответственного за выработку политического курса партии «Гражданская сила» Ю Ын Дон заявил, что партия сделает всё возможное, чтобы законопроект приняли в 2024 году. В случае одобрительного решения закон вступит в силу к 2027 году. Политик отметил, что практика употребления в пищу собачьего мяса наносит ущерб имиджу страны.