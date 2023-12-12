Москва, 12 декабря, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В Москве скончался бывший генеральный консул России в Иране Константин Алексеев. Об этом 12 декабря сообщил источник ИА Регнум.

МИД РФ Константин Алексеев

Как уточнил собеседник агентства, тело Алексеева 11 декабря обнаружила супруга в квартире по улице Веерной, где они проживали с мужем. Она же и вызвала скорую помощь.

По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти 63-летнего бывшего дипломата стал инсульт. Поздно вечером 11 декабря ему стало плохо.

Константин Алексеев возглавлял генконсульство России в Реште с декабря 2015 по 2019 год.

На дипломатической службе Алексеев с 1984 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом: в 2009–2013 годах был советником-посланником посольства России в Иране. Затем в течение нескольких лет возглавлял отдел во Втором департаменте Азии, с июля 2014 года ― заместитель директора Второго департамента Азии МИД России.