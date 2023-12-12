Южа, Ивановская область, 12 декабря, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Дети, упавшие в яму с кипятком в городе Южа в Ивановской области, учатся в начальной школе. Об этом 12 декабря рассказал очевидец происшествия.

СК России

«Лет девять-восемь», — сообщил мужчина телеканалу РЕН-ТВ.

Он добавил, что пострадавшие дети получили в основном ожоги ног.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3852557" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Упавшие в яму с кипятком в Ивановской области дети учатся в начальной школе

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря пресс-служба ивановского областного СК заявила о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (статья 238 УК РФ).

Согласно материалам дела, пятеро школьников — три мальчика и две девочки — упали в яму с кипятком провалились в яму, образовавшуюся из-за аварии трубопровода, и получили ожоги. Дети провалились в яму по дороге в школу. Пострадавших госпитализировали.

По словам другого жителя Южи, на участке, где обрушился грунт, прорыв теплосети произошёл не в первый раз.