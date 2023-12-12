Очевидец заявил, что упавшие в кипяток дети в Юже учатся в начальной школе
Южа, Ивановская область, 12 декабря, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Дети, упавшие в яму с кипятком в городе Южа в Ивановской области, учатся в начальной школе. Об этом 12 декабря рассказал очевидец происшествия.
«Лет девять-восемь», — сообщил мужчина телеканалу РЕН-ТВ.
Он добавил, что пострадавшие дети получили в основном ожоги ног.
Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря пресс-служба ивановского областного СК заявила о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (статья 238 УК РФ).
Согласно материалам дела, пятеро школьников — три мальчика и две девочки — упали в яму с кипятком провалились в яму, образовавшуюся из-за аварии трубопровода, и получили ожоги. Дети провалились в яму по дороге в школу. Пострадавших госпитализировали.
По словам другого жителя Южи, на участке, где обрушился грунт, прорыв теплосети произошёл не в первый раз.