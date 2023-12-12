Москва, 12 декабря, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Российские суды обязаны принимать решение о конфискации автомобиля или другого имущества за повторное вождение в состоянии опьянения, говорится в разъяснении Пленума Верховного суда (ВС). Об этом 12 декабря сообщил ТАСС.

Известия/ Андрей Эрштрем

«Конфискация имущества, в том числе транспортного средства, <…> подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 (конфискация имущества) УК РФ», — говорится в документе.

Суд уточнил, что конфискацию необходимо применять в том числе при отказе проходить медицинское освидетельствование (ст. 264.1 УК), в случае превышения скорости более чем на 60 км/ч или при выезде на встречную полосу, если водителя ранее лишали права на управления (ст. 264.2 УК), а также в случае вождения при лишении водительских прав за причинение тяжкого вреда здоровью или гибели потерпевшего (ст. 264.3 УК).

В разъяснении также говорится, что в случаях, когда автомобиль не принадлежит водителю, или есть другие препятствия для его конфискации, то суд обязан принять решение о конфискации другого имущества, стоимость которого соразмерна стоимости машины.

Как стало известно 4 декабря Верховный суд России признал законным конфискацию у нарушителя ПДД автомобиля, который принадлежал не только водителю, но и его супруге. При этом ВС признал право второго собственника требовать компенсацию подав отдельное исковое заявление.