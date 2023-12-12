Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2023, 16:50 — ИА Регнум. В США мужчина, по ошибке отбывавший 27-летний тюремный срок, подал в суд на город Нью-Йорк и двух бывших детективов. Мужчина потребовал компенсацию в $50 млн за причинённый ему психологический ущерб. Об этом сообщило Associated Press.

Magdalena Miriam Tröndle/dpa/Global Look Press

Томас Малик заявил, что по причине «распутной и безрассудной» культуры правоохранителей он неправомерно провёл почти три десятка лет в заточении, что серьёзно отразилось на его психологическом здоровье.

«Мужчина, которого недавно оправдали за ужасное и кровавое убийство клерка Гарри Кауфмана в киоске с жетонами в метро в 1995 году, в понедельник подал в суд на Нью-Йорк и двух детективов», — сообщило агентство.

Вместе с Маликом к тюремному сроку приговорили ещё двух мужчин, также десятилетия просидевших в тюрьме. В 2022 году прокуратура сняла обвинения с заключенных и постановила, что вынесенные им приговоры основывались на ложных показаниях и недостоверных доказательствах.

Адвокаты Малика Рональд Куби и Ридая Триведи заявили, что тот требует возместить ущерб за должностное правонарушение, по причине которого он провёл в тюрьме внушительный срок. Вместе с тем, добавили защитники в иске, мужчина требует компенсации за моральные и физические травмы, полученные во время пребывания в заключении.

Юридический департамент Нью-Йорка ответил, что рассмотрит иск бывшего заключённого. Вместе с ним компенсации потребовали его сообвиняемые Винсент Эллерб и Джеймс Айронс.

Как сообщало ИА Регнум, в США застрелили 53-летнего чернокожего Леонарда Аллена Кюра, более 16 лет отсидевшего в тюрьме по ложному приговору. В мужчину выстрелил помощник шерифа в штате Джорджия.

Уточнялось, что он остановил машину для проверки документов, за рулём был Кюр. Сначала мужчина подчинялся указаниям представителя шерифа, но потом начал нападать на него.

Его не остановило применение электрошокера. Помощник шерифа хотел снова применить электрошокер и дубинку, затем достал пистолет и выстрелил в Кюра, так как тот продолжил сопротивляться.