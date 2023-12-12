Москва, 12 декабря, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что вопрос о возможном изменении главного закона страны должны решать политики, так как с точки зрения права главной задачей является обеспечение работы его положений. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 декабря.

Михаил Терещенко/ТАСС Владимир Путин (в центре) во время встречи с судьями Конституционного суда РФ

«При корректировке надо учесть решения, которыми мы подтверждаем действие закона, что он не нарушает права и свободы граждан», — сказал Зорькин.

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О традиционной встрече Путина с судьями ранее в тот же день заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, во время мероприятия глава государства выступит с речью, также выступит Зорькин.

Выступая на выставке-форуме «Россия» 5 ноября, Зорькин заявил, что главным в стране с правовой точки зрения должно быть равенство всех перед законом и судом. По его словам, иногда происходят всплески, указывающие на неравенство или коррупцию, и это проецируется на всё общество. Зорькин отметил необходимость взвешенного подхода к борьбе с ней и другими проблемами судебной системы, но посоветовал не выискивать недостатки и не забывать, что улучшение работы права и суда всё же происходит.