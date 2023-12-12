Москва, 12 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Советский и российский саночник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево Евгений Белоусов умер на 62-м году жизни. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба Федерации санного спорта России.

пресс-служба Федерации санного спорта России Евгений Белоусов

«Легендарный спортсмен ушёл из жизни в возрасте 61 года. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом и тренером, прославившим свою Родину на арене мирового спорта», — говорится в сообщении.

Федерация также выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Причины смерти саночника не сообщаются.

Белоусов — мастер спорта международного класса, выступал в двухместных санях вместе с Александром Беляковым. Помимо серебряной медали Олимпиады, он является обладателем Кубка мира и бронзовой медали мирового первенства, а также победителем национального чемпионата и бронзовым призёром чемпионата Европы.