Москва, 12 декабря, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что накопилось достаточное количество решений Конституционного суда (КС), которые пока не исполнили должным образом. Об этом глава государства сообщил на встрече с судьями КС.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда

«Уже накопилось достаточное количество решений Конституционного суда, которые до сих пор и должным образом пока не исполнены», — сказал президент.

В этой связи он добавил, что соответствующую работу продолжат вместе с судьями КС.

Путин в День Конституции провёл традиционную встречу с судьями Конституционного суда. В 2023 году её приурочили к 30-летию Основного закона.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 декабря допустил возможность точечных изменений в Конституции, отметив при этом, что условий для этого сейчас нет. Он подчеркнул, что Конституция — это консервативный документ, однако не исключил его донастройку.

Путин 12 декабря заявил, что главное и основное в Конституции России — это защита интересов граждан. Как отметил президент, россияне обращаются в КС за защитой своих прав. Глава государства также добавил, что Конституция работает, стабилизирует государство и помогает людям.