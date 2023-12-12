Москва, 12 декабря, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в США «шаромыжничать» и будет уговаривать Белый дом не прекращать финансирование Украины. Об этом на брифинге 12 декабря заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон», — сказала она.

Захарова отметила, что глава киевского режима вновь будет умолять США не прекращать щедрое спонсирование Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Зеленский начал рабочий визит в США. Сообщалось, что ключевой темой на встрече станет дальнейшее военное сотрудничество. В пресс-службе американской администрации 10 декабря заявили, что встреча Байдена и Зеленского состоится по приглашению американского президента. Известно, что встреча состоится 12 декабря в Белом доме.

На брифинге 12 декабря пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за встречей президента США Джо Байдена и главы киевского режима.