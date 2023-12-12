Санкт-Петербург, 12 декабря, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов назвал оправданным выдворение из страны семей потушивших Вечный огонь в Красном Селе школьников. Как он заявил 12 декабря, осквернение священных для России символов заслуживает соответствующего наказания.

Александр Рюмин/ТАСС Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов

«В ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории России с нарушением миграционного законодательства. Нарушили миграционное законодательство — отвечайте», — заявил муфтий ТАСС.

Крганов также отметил, что оскверняющие Вечный огонь должны нести ответственность вне зависимости от того, к какой социальной группе, национальности или религии относятся. Муфтий подчеркнул, что подобное поведение означает, что дети мигрантов плохо знают историю и ценности России, соответственно, по его мнению, не доработали семьи, в которых их воспитывали.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря школьники забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе. Они убежали, когда огонь погас, его быстро восстановили, и вскоре в местном МВД заявили о возможной депортации семей подростков. В ходе проверки выяснилось, что семьи проживают на территории России нелегально. Позднее объединенная пресс-служба судов города сообщила, что суд постановил выдворить их из России. Привлечённые к ответственности родители подростков признали вину в несоблюдении миграционного законодательства.