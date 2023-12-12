Москва, 12 декабря, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Дания оказалась предоставить России правовую помощь в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток». Об этом 12 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

«Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах», — сказала дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Дании в марте заявил, что власти страны не дадут разрешения России принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках». По его словам, в Дании, Швеции и Германии соблюдают верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

В ответ Захарова заявила, что недопуск Москвы к расследованию диверсии на «Северных потоках» ― это «махинация и лохотрон» со стороны Копенгагена.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал такие шаги со стороны Дании неконструктивным подходом. По его словам, объективности в расследовании Дании будет явно недостаточно, поскольку к нему не хотят допускать Россию.

За год с момента подрыва газопроводов Генеральная прокуратура 15 раз обращалась с запросами в компетентные органы Финляндии, Дании, Швейцарии, Германии и Швеции, прося о пересмотре отказов в исполнении запросов о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов, но в 13 случаях получила новый отказ.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти скандинавских стран начали совместное с Германией расследование, но не допустили до него Россию.