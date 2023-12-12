Москва, 12 декабря, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Главное и основное в Конституции России — это защита интересов граждан, заявил 12 декабря президент Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда

Он поздравил судей с 30-летием принятия Конституции, отметив, что Основной закон приняли в непростое время в ходе референдума. Российский лидер также заявил о стабилизирующей роли Конституции.

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«Основной закон нашей страны работает, живёт, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям. Ну а граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав», — сказал Путин.

Президент добавил, что Конституция является живым организмом, поэтому со временем в нее потребовалось внести поправки. Он отметил, что изменения были нужны в связи с быстрыми изменениями ситуации в России и в мире. Поправки закрепили сохранение традиционных ценностей и историческую преемственность поколений, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, общероссийское голосование о принятии поправок в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Принятые изменения вступили в силу 4 июля.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 декабря 2023 года в преддверии Дня Конституции допустил, что возможны точечные изменения Основного закона. При этом он подчеркнул, что пока нет условий для этого.