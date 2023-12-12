Ново-Огарево, Московская область, 12 декабря, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Российская Конституция работает, стабилизирует государство, помогает людям, заявил 12 декабря президент Владимир Путин на встрече с членами Конституционного суда.

Егор Алеев/ТАСС

«Основной закон нашей страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что граждане страны обращаются в КС за защитой прав. Также он заявил, что в Конституции главное — это защита интересов граждан.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3852540" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча с судьями Конституционного Суда

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 декабря сообщил, что в День Конституции состоится традиционная встреча Путина с судьями КС. Кроме того, он проведёт встречу с председателем КС Валерием Зорькиным.

В России государственный праздник День Конституции отмечается ежегодно 12 декабря с 1993 года. В 2020 году в России прошёл референдум о внесении поправок в Конституцию, которые вступили в силу 4 июля 2020 года.