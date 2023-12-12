Вашингтон, 12 декабря, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского 12 декабря в Конгрессе США на фоне разногласий о дальнейшей помощи Вашингтона Киеву ожидает более жёсткая аудитория, чем в декабре 2022 года. Об этом 12 декабря написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Zuma/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

Издание напомнило, что в декабре прошлого года конгрессмены встретили Зеленского бурными овациями.

«Во вторник, когда он вернётся на Капиталийский холм, чтобы выступить за продолжение финансирования военных действий, он встретится с более жёсткой аудиторией», — говорится в статье.

По мнению автора, Зеленскому придётся выступать в Конгрессе на фоне провала контрнаступления ВСУ, из-за чего ряд конгрессменов и всё большая часть американской общественности начинают относиться скептически к продолжению помощи Киеву. Это происходит на фоне того, что у законодателей США остается всё меньше времени до рождественских каникул и они вернутся к работе только в начале января.

Представители Республиканской партии хотят, чтобы глава киевского режима чётко определил свою «стратегию победы», и считают, что нужно вести «более разумное» финансирование военных нужд Украины, добавляется в материале.

«Я пытаюсь добиться того, чтобы финансирование было правильного объёма, но мы видим, что обе стороны упираются. Они продолжают просить обо всём», — заявил изданию сенатор-республиканец от Калифорнии Майк Гарсия.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 октября американский корреспондент Марк Стоун написал, что Зеленский впал в панику на фоне возможности прекращения помощи Украине от США. По его мнению, глава киевского режима прибыл с визитом в США, так как боится остаться без помощи Вашингтона.

Позднее в этот же день телеканал CNN сообщил, что визит Зеленского в США, целью которого является получение от Вашингтона нового пакета помощи, вероятнее всего, не будет успешным. По мнению авторов материала, задачу лидера киевского режима усложняет провал контрнаступления ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что неудачи украинской армии на фронте ведут к «раскачиванию лодки» внутри республики и подрыву авторитета власти. По его словам, это видно невооружённым глазом.