Москва, 12 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Новый пакет американской военной помощи Украине в $175 млн стал настоящей преступной схемой по выводу денег. Об этом 12 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег. Но даже она <…> не может работать бесконечно», — сказала дипломат.

В МИД России добавили, что фактически в Вашингтоне признали, что Украина для них не более, чем способ набить карманы.

По заявлению Вашингтона, с начала СВО общий объем финансирования Киева составил около 113 миллиардов долларов. Половина этих средств пошла на военные нужды, остальные — на поддержку правительства и экономики Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в 175 млн долларов. Он добавил, если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование, это станет одним из последних пакетов военной помощи для Украины. По словам госсекретаря, ВСУ, в частности, получат боеприпасы для систем ПВО, РСЗО HIMARS и артиллерии.

Газета The Washington Post сообщила, что большая часть средств, выделяемых на помощь Украине, остаётся в США. В материале говорилось, что порядка 90% из общей суммы военной помощи тратят внутри Соединённых Штатов. При этом Техас, Пенсильвания и Аризона получили значительную прибыль от военной помощи Киеву.