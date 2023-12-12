Захарова назвала преступной схемой новый пакет американской помощи Украине
Москва, 12 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Новый пакет американской военной помощи Украине в $175 млн стал настоящей преступной схемой по выводу денег. Об этом 12 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег. Но даже она <…> не может работать бесконечно», — сказала дипломат.
В МИД России добавили, что фактически в Вашингтоне признали, что Украина для них не более, чем способ набить карманы.
По заявлению Вашингтона, с начала СВО общий объем финансирования Киева составил около 113 миллиардов долларов. Половина этих средств пошла на военные нужды, остальные — на поддержку правительства и экономики Украины.
Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в 175 млн долларов. Он добавил, если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование, это станет одним из последних пакетов военной помощи для Украины. По словам госсекретаря, ВСУ, в частности, получат боеприпасы для систем ПВО, РСЗО HIMARS и артиллерии.
Газета The Washington Post сообщила, что большая часть средств, выделяемых на помощь Украине, остаётся в США. В материале говорилось, что порядка 90% из общей суммы военной помощи тратят внутри Соединённых Штатов. При этом Техас, Пенсильвания и Аризона получили значительную прибыль от военной помощи Киеву.