Москва, 12 декабря, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Симоновский суд Москвы на заседании 12 декабря приговорил бывшего владельца Антипинского НПЗ, основателя группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова к десяти годам колонии строгого режима, признав его виновным в растрате более 473 млн рублей и избиении модели Юлии Мильштейн.

Владимир Андреев/ URA.RU/TASS Избрание меры пресечения Дмитрию Мазурову

Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Он получил в Сбербанке несколько кредитов на сумму более 300 млрд рублей на развитие НПЗ. Деньгами он распорядился в личных интересах.

Мазуров обязан возместить ущерб в размере более 21 миллиарда рублей Сбербанку и более 1,7 миллиарда рублей — Антипинскому НПЗ.

Также суд признал Мазурова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «а» части 3 статьи. 111 УК РФ). Потерпевшей он обязан выплатить 500 тысяч рублей.

Кроме того, суд признал виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ) сообщника Мазурова Александра Курилова — исполнителя нападения на женщину по заказу Мазурова.

Курилова суд приговорил к восьми годам колонии. Кроме того, он должен выплатить в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей. По статье о побоях Курилова суд оправдал.

Мазурова задержали в июле 2019 года по подозрению в мошенничестве. Уголовное дело возбудили по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора «Нового потока». Антипинский завод через суд потребовал вернуть ему деньги. В июне 2020 года суд признал Мазурова банкротом.

В июне 2020 года Мильштейн заявила, что Мазуров в 2015 году в Тюмени организовал нападение на неё. Ей нанесли в подъезде несколько ножевых ранений. Мазуров свою вину отрицал.