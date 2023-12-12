Москва, 12 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции и Герои России получат право первоочерёдного зачисления в колледжи и техникумы вне зависимости от оценок в школьном аттестате и без договора целевого обучения. Закон о предоставлении этого права им, а также бойцам, награждённым тремя орденами Мужества, 12 декабря приняли в Госдуме.

Алексей Майшев/ РИА Новости

«Право получат участники СВО, люди, принимавшие участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, а также дети этих бойцов», — сообщила «Парламентская газета».

Как сообщало ИА Регнум 20 июня, в Госдуме поддержали поправку о предоставлении участникам СВО льгот при поступлении в вузы, в частности, им предоставят право приёма на обучение в бакалавриате и специалитете за счёт бюджета по отдельной квоте. Аналогичное право получат в том числе военнослужащие, отражавшие нападения на территорию России, мобилизованные граждане, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий за рубежом.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее студентам-участникам СВО перевод на бюджет при отсутствии мест. Согласно документу, речь идёт о переносе вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности на другую, то есть, студент-экономист получит возможность перейти на обучение за счёт бюджетного места, свободного на любом другом факультете.

В ноябре стало известно, что рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки о предоставлении преимущества участникам СВО и их детям при зачислении в техникумы и колледжи. Как тогда уточнил глава группы Андрей Турчак, изменения законодательства не предполагают поступление таких абитуриентов в учебные заведения без конкурса.