Киев, 12 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. На Украине зафиксировали сбои в работе ещё одного мобильного оператора. Вслед за «Киевстар» перестало работать мобильное приложение и сайт у Vodafone. Об этом написало издание «Страна․ua».

Владимир Песня /РИА Новости

«Украинцы сообщают о проблемах с работой ещё одного оператора — Vodafone. Перестало работать мобильное приложение. Сайт тормозит», — рассказали журналисты.

Вместе с тем у некоторых пользователей пропали бонусы, кто-то пожаловался на списание денежных средств при пополнении баланса, при этом деньги на счет так и не поступили.

В самой компании заявили, что из-за роста активности на фоне проблем у «Киевстар» их сеть не выдержала. Дополнительно сообщается об увеличении подключений других операторов к Vodafone через национальный роуминг.

Причины неполадок в работе мобильного приложения неизвестны. Сам оператор не объявлял о возможной кибератаке на свои ресурсы.

Как сообщало 12 декабря ИА Регнум, украинцы начали массово жаловаться на масштабный сбой у мобильного оператора «Киевстар». В компании уточнили, что работают над устранением технического сбоя.

По уточнённым данным, он затронул жителей Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и некоторых других городов.

Перебои с мобильной связью наблюдались в Киеве и в конце октября прошлого года. Киевляне говорили, что не работала связь у оператора «Киевстар»: они не могли звонить и пользоваться интернетом, отправлять короткие сообщения. Абонентов сети просили вручную выбрать других операторов связи.