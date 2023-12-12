Шали, Чечня, 12 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Шалинский суд Чечни отказал супруге бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, осуждённой за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество, в условно-досрочном освобождении. Такое решение суд принял на заседании 12 декабря.

Елена Афонина/ТАСС Зарема Мусаева во время апелляционного заседания Верховного суда Чеченской Республики

Судья Руслан Мовлаев объявил, что решение в отказе удовлетворить ходатайство можно обжаловать через Шалинский городской суд Чечни в течение 15 суток со дня его вынесения.

Как сообщало ИА Регнум, Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде 20 января и доставили в Чечню. Её привлекали как свидетеля по делу о мошенничестве. Однако женщина ударила полицейского, и против неё 1 февраля 2022 года возбудили уголовное дело. Правозащитники считают, что её и членов её семьи преследуют из-за критики властей Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вся семья Янгулбаевых является террористами, и потребовал выдать России остальных её членов, находящихся за границей. Он также сообщил, что своим поведением Зарема Мусаева заработала себе на реальный срок. По словам чеченского лидера, женщину трижды вызывали в полицию как свидетеля для дачи показаний по делу о мошенничестве. Однако она не являлась.

Ахматовский районный суд Грозного 4 июля 2023 года приговорил супругу бывшего судьи Янгулбаева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о применении насилия к полицейскому и мошенничестве. Позднее чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на пять лет колонии-поселения.