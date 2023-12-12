Варшава, 12 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Избранный на пост премьер-министра Польши Дональд Туск 12 декабря, выступая с программной речью к Сейму, представил новое правительство. Он подчеркнул, что будет добиваться восстановления авторитета республики в Евросоюзе.

PAWEL SUPERNAK/ EPA/TASS Дональд Туск

Туск объявил, что вице-премьером и министром национальной безопасности назначит лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша. Вторым вице-премьером и министром информации глава правительства выбрал Петра Галковского.

Пост главы МИД займёт Радослав Сикорский, который уже имеет опыт работы в этой должности, а также был министром обороны. Пост главы министерства внутренних дел и администрации достался Марчину Кервиньскуму, а Адаму Бондару — министерства юстиции.

«Польша вернёт позиции лидера в ЕС через сотрудничество», — подчеркнул Туск в обращении к Сейму.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе парламентских выборов в Польше большинство получила находившаяся в оппозиции «Гражданская коалиция», которую возглавляет Туск. 10 ноября она подписала соглашение о создании коалиции с партиями «Третий путь» и «Левые», объявив о намерении сформировать правительство.

Несмотря на это, президент Анджей Дуда поручил сформировать новое правительство Матеушу Моравецкому из партии «Право и справедливость», вернув его на пост премьер-министра. 27 ноября новое правительство дало присягу, а 11 декабря Сейм отправил его в отставку. Вечером того же дня депутаты проголосовали за назначение Туска премьер-министром.