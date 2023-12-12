Москва, 12 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Певица Наталья Штурм серьёзно пострадала в ДТП во дворе своего дома. Исполнительница показала кадры конфликта с автомобилистом, участницей которого стала.

Anatoly Lomokhov / www. globallookpress.com Певица Наталья Штурм

По её словам, она ударилась об открытый багажник припаркованного авто и упала в снег, а водитель никак на это не отреагировал. На кадрах с места событий он силой вытащил её из своей машины, когда Штурм попыталась восстановить справедливость.

«Я лежу на снегу, он говорит: «А что случилось?» Я говорю: «Я ударилась о дверцу вашего багажника открытую», он говорит: «Правильно, я туда вещи гружу». Он всё это видел и совершенно абсолютно мимо», — поделилась Штурм с телеканалом РЕН ТВ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3852523" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На появившихся в Сети кадрах непосредственно развившийся конфликт, когда Штурм уже села в машину к автолюбителю, чтобы вызвать скорую помощь. После долгих уговоров он силой вывел её, на этом видеозапись оборвалась.

В разговоре с Пятым каналом она озвучила иную версию событий. По её словам, она шла по тротуару, когда автомобиль якобы ударил её, двигаясь назад. Как утверждает Штурм, у авто была открыта дверца багажника, артистка упала под колеса машины, а водитель не удосужился ей помочь.

«Я похлопала ему по машине, чтобы он не задавил меня. Он вышел, наконец, из машины», — рассказала исполнительница.

По её словам, после этого водитель поднял её и посадил в машину в ожидании скорой помощи. Штурм призналась, что плохо помнит происходившее, но мужчина якобы начал её выгонять из салона сразу после этого.

Штурм родилась в 1966 году, наиболее известна как певица, исполнительница композиции «Школьный роман», заслуженная артистка Крыма. В шесть лет начала заниматься музыкой, после окончания школы поступила в музыкальное училище.

Позднее поступила на подготовительное отделение Московской государственной консерватории, в 1987 году стала членом труппы Камерного еврейского музыкального театра, в 1990 году окончила Московский государственный институт культуры.

В сентябре 1993 года певец и композитор Александр Новиков спродюсировал два альбома Штурм. Следующий альбом исполнительницы не стал популярным, пятая по счёту пластинка, записанная в 2012 году, не вышла.