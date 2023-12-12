Москва, 12 декабря, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором назначил своим референтом Кирилла Зорина. Документ 12 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Назначить Зорина Кирилла Анатольевича референтом президента Российской Федерации», — говорится в нём.

По информации на сайте Московской школы экономики (МШЭ) МГУ, на протяжении последних лет Зорин работает структуре администрации президента России и преподаёт в вузе.

Референты главы государства принимают участие в подготовке проектов ежегодных посланий президента Федеральному собранию России и других программных документов, а также занимаются подготовкой проектов выступлений, приветственных писем и поздравлений, и участвуют в обеспечении деятельности главы государства в вопросах образования и науки.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Путин исключил адвокатов Генри Резника, Шоту Горгадзе и ещё несколько человек из состава Совета по правам человека (СПЧ). Глава государства также включил в состав СПЧ новых участников, включая общественного деятеля Александра Ионова и президента благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлию Назарову.

Президент 12 декабря обновил состав Госсовета и ввёл в него глав новых регионов страны. В состав госсовета вошли главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также губернаторы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Кроме того членами госсовета стали главы Красноярска и Мурманска Владислав Логинов и Юрий Сердечкин.