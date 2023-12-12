Москва, 12 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом 12 декабря обновил состав Госсовета, введя в него глав новых регионов страны.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

В состав Госсовета вошли главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник и губернаторы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Наряду с ними в обновлённом составе Госсовета также оказались главы Красноярска и Мурманска Владислав Логинов и Юрий Сердечкин.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря помощник главы государства Игорь Левитин сообщил, что Путин запланировал итоговое собрание Госсовета на конец декабря. По словам Левитина, основной темой мероприятия станет наставничество и таким образом планируется закрыть Год педагога и наставника. С 2007 года Путин регулярно посвящает каждый следующий год одной определённой теме: 2022-й был Годом культурного наследия народов России, а 2021-й — Годом науки и технологий.